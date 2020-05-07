Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 149 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.201.624.394 1,03 Garanti Bankası 33.810.000.000 0,62 Bim Mağazalar 31.149.360.000 7,35 ASELSAN 30.802.800.000 2,28 Enka İnşaat 30.550.000.000 0,78 Akbank 29.640.000.000 0,55 Turkcell 29.150.000.000 1,56 Ereğli Demir Çelik 28.140.000.000 0,84 Türk Telekom 25.060.000.000 2,65 İş Bankası (C) 22.004.853.300 0,37 Tüpraş 21.373.278.720 1,65 İskenderun Demir Çelik 20.416.000.000 1,14 Ford Otosan 20.387.871.000 5,08 Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,43 Sabancı Holding 16.384.443.566 0,49 Türk Hava Yolları 14.724.600.000 0,36 Koza Altın 11.651.000.000 2,02 Vakıflar Bankası 11.200.000.000 0,34 Şişe Cam 10.822.500.000 0,75 Arçelik 10.683.262.921 1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)