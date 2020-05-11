Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.089.188.711 1,05 Garanti Bankası 32.970.000.000 0,60 Enka İnşaat 31.350.000.000 0,80 Bim Mağazalar 31.027.920.000 7,32 Aselsan 30.415.200.000 2,25 Turkcell 29.634.000.000 1,59 Akbank 28.964.000.000 0,54 Ereğli Demir Çelik 28.000.000.000 0,84 Türk Telekom 24.570.000.000 2,60 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,37 Tüpraş 21.273.111.040 1,64 İskenderun Demir Çelik 19.981.000.000 1,11 Ford Otosan 19.686.051.000 4,90 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,43 Sabancı Holding 16.466.059.723 0,50 Türk Hava Yolları 14.669.400.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.400.000.000 0,34 Koza Altın 10.919.000.000 1,90 Şişe Cam 10.777.500.000 0,75 Arçelik 10.271.068.716 1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi

"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi

100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı