Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.860.957.887
|1,04
|Garanti Bankası
|32.676.000.000
|0,60
|Bim Mağazalar
|31.544.040.000
|7,44
|Enka İnşaat
|31.300.000.000
|0,80
|ASELSAN
|31.008.000.000
|2,30
|Turkcell
|29.744.000.000
|1,59
|Akbank
|29.016.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|27.720.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,66
| İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,38
|Tüpraş
|21.273.111.040
|1,64
| İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,12
| Ford Otosan
|19.721.142.000
|4,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,44
|Sabancı Holding
|16.772.120.313
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.600.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.550.000.000
|0,35
| Koza Altın
|11.033.375.000
|1,92
|Şişe Cam
|10.935.000.000
|0,76
|Arçelik
|10.284.583.280
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor 'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu