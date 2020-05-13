Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 181 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 181 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.494.932.399
|1,06
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|ASELSAN
|32.763.600.000
|2,43
|Bim Mağazalar
|31.392.240.000
|7,41
|Enka İnşaat
|31.350.000.000
|0,80
|Turkcell
|29.920.000.000
|1,60
|Akbank
|29.120.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.035.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|25.900.000.000
|2,74
| İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,38
|Tüpraş
|21.197.985.280
|1,64
| Ford Otosan
|20.352.780.000
|5,07
| İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,44
|Sabancı Holding
|16.792.524.352
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.766.000.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.575.000.000
|0,35
| Koza Altın
|11.300.250.000
|1,96
|Şişe Cam
|11.047.500.000
|0,76
|Anadolu Efes
|10.278.947.366
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:42 Kaynak: AA
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