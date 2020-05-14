Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 170 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 170 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.784.880.945
|1,04
|ASELSAN
|32.991.600.000
|2,44
|Garanti Bankası
|32.718.000.000
|0,60
|Bim Mağazalar
|32.545.920.000
|7,68
|Enka İnşaat
|31.200.000.000
|0,80
|Turkcell
|29.392.000.000
|1,57
|Akbank
|28.496.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|27.930.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,58
| İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|20.809.835.520
|1,61
| Ford Otosan
|20.036.961.000
|4,99
| İskenderun Demir Çelik
|20.010.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,44
|Sabancı Holding
|16.812.928.391
|0,51
|Türk Hava Yolları
|14.559.000.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.300.000.000
|0,34
| Koza Altın
|11.155.375.000
|1,94
|Şişe Cam
|10.867.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.223.767.742
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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