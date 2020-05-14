Borsa şirketlerinin piyasa değeri
6 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 171 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 171 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.190.624.633
|1,05
|ASELSAN
|33.310.800.000
|2,47
|Bim Mağazalar
|32.910.240.000
|7,03
|Garanti Bankası
|32.298.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|30.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|29.568.000.000
|1,58
|Akbank
|28.184.000.000
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|28.000.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.075.000.000
|2,62
| İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,37
|Tüpraş
|20.659.584.000
|1,59
| Ford Otosan
|20.352.780.000
|5,07
| İskenderun Demir Çelik
|20.184.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,43
|Sabancı Holding
|16.710.908.195
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.545.200.000
|0,36
| Koza Altın
|11.300.250.000
|1,96
|Vakıflar Bankası
|11.275.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.710.000.000
|0,74
|Arçelik
|10.142.680.357
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:02 Kaynak: AA
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