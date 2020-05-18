Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 196 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 196 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.520.291.380
|1,06
|Bim Mağazalar
|35.581.920.000
|7,61
|Aselsan
|33.470.400.000
|2,48
|Garanti Bankası
|32.634.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|30.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|29.524.000.000
|1,58
|Akbank
|28.548.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|28.035.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.670.000.000
|2,68
| İş Bankası (C)
|21.644.855.700
|0,37
| Ford Otosan
|20.580.871.500
|5,12
|Tüpraş
|20.484.290.560
|1,58
| İskenderun Demir Çelik
|20.242.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.414.571.799
|0,44
|Sabancı Holding
|17.057.776.863
|0,52
|Türk Hava Yolları
|14.973.000.000
|0,37
| Koza Altın
|11.734.875.000
|2,04
|Vakıflar Bankası
|11.650.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|10.890.000.000
|0,75
| Tofaş Oto. Fab.
|10.440.000.000
|3,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:38 Kaynak: AA
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