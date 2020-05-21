Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 216 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 216 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.418.855.458
|1,06
|Bim Mağazalar
|37.585.680.000
|8,03
|ASELSAN
|33.698.400.000
|2,50
|Garanti Bankası
|31.920.000.000
|0,58
|Turkcell
|30.954.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|30.500.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|28.630.000.000
|0,86
|Akbank
|28.548.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,68
| İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,37
| Ford Otosan
|21.037.054.500
|5,24
| İskenderun Demir Çelik
|20.706.000.000
|1,15
|Tüpraş
|19.808.158.720
|1,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,44
|Vakıflar Bankası
|17.848.694.779
|0,53
|Sabancı Holding
|17.139.393.020
|0,52
|Türk Hava Yolları
|15.345.600.000
|0,38
|Halkbank
|13.036.800.699
|0,40
|Şişe Cam
|11.362.500.000
|0,79
| Koza Altın
|11.315.500.000
|1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:41 Kaynak: AA
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