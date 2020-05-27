Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.813.599.385
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.132.160.000
|8,15
|ASELSAN
|34.291.200.000
|2,54
|Garanti Bankası
|32.088.000.000
|0,58
|Enka İnşaat
|31.808.000.000
|0,82
|Turkcell
|30.580.000.000
|1,64
|Akbank
|29.120.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.525.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.880.000.000
|2,70
| Ford Otosan
|22.124.875.500
|5,51
| İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|21.010.170.880
|1,98
| İskenderun Demir Çelik
|20.648.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,45
|Vakıflar Bankası
|17.926.807.229
|0,54
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,53
|Türk Hava Yolları
|17.015.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.111.013.986
|0,40
|Şişe Cam
|11.430.000.000
|0,79
| Koza Altın
|11.224.000.000
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:01 Kaynak: AA
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