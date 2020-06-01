Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 252 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 252 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|41.791.599.864
|1,05
|Bim Mağazalar
|39.619.800.000
|8,47
|ASELSAN
|35.545.200.000
|2,63
|Garanti Bankası
|33.264.000.000
|0,61
|Turkcell
|31.064.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|30.912.000.000
|0,77
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.490.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.285.000.000
|2,64
| İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,39
|Tüpraş
|22.061.931.520
|2,08
| Ford Otosan
|21.984.511.500
|5,47
| İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.434.538.153
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.691.600.000
|0,43
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,53
|Halkbank
|13.333.653.846
|0,41
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.390.000.000
|3,36
| Koza Altın
|11.353.625.000
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:35 Kaynak: AA
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