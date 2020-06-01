Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 252 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 252 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.791.599.864 1,05
Bim Mağazalar 39.619.800.000 8,47
ASELSAN 35.545.200.000 2,63
Garanti Bankası 33.264.000.000 0,61
Turkcell 31.064.000.000 1,66
Enka İnşaat 30.912.000.000 0,77
Akbank 30.004.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 28.490.000.000 0,85
Türk Telekom 26.285.000.000 2,64
İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,39
Tüpraş 22.061.931.520 2,08
Ford Otosan 21.984.511.500 5,47
İskenderun Demir Çelik 20.590.000.000 1,14
Yapı ve Kredi Bankası 20.019.511.543 0,48
Vakıflar Bankası 18.434.538.153 0,55
Türk Hava Yolları 17.691.600.000 0,43
Sabancı Holding 17.241.413.217 0,53
Halkbank 13.333.653.846 0,41
Tofaş Oto Fabrikası 11.390.000.000 3,36
Koza Altın 11.353.625.000 1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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