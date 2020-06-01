Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.425.574.377
|1,06
|Bim Mağazalar
|38.860.800.000
|8,31
|ASELSAN
|36.366.000.000
|2,69
|Garanti Bankası
|33.600.000.000
|0,61
|Turkcell
|30.910.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|30.856.000.000
|0,77
|Akbank
|30.160.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.455.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.320.000.000
|2,65
| İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,39
| Ford Otosan
|22.370.512.500
|5,57
|Tüpraş
|22.237.224.960
|2,09
| İskenderun Demir Çelik
|20.532.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.608.800.000
|0,43
|Sabancı Holding
|17.302.625.335
|0,53
|Halkbank
|13.358.391.608
|0,41
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.320.000.000
|3,34
| Koza Altın
|11.307.875.000
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 06:51 Kaynak: AA
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