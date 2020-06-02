Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 256 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 256 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.262.420.733
|1,08
|Bim Mağazalar
|38.405.400.000
|8,21
|Aselsan
|36.867.600.000
|2,73
|Garanti Bankası
|33.768.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|30.912.000.000
|0,77
|Turkcell
|30.690.000.000
|1,64
|Akbank
|30.212.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.735.000.000
|0,86
|Türk Telekom
|26.600.000.000
|2,67
| İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,39
| Ford Otosan
|22.826.695.500
|5,68
|Tüpraş
|22.512.686.080
|2,12
| İskenderun Demir Çelik
|20.561.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.103.982.056
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,55
|Sabancı Holding
|17.955.554.593
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.484.600.000
|0,42
|T. Halk Bankası
|13.407.867.133
|0,41
| Koza Altın
|11.490.875.000
|1,87
| Tofaş Oto. Fab.
|11.460.000.000
|3,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:47 Kaynak: AA
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