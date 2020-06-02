Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 256 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 256 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.262.420.733 1,08 Bim Mağazalar 38.405.400.000 8,21 Aselsan 36.867.600.000 2,73 Garanti Bankası 33.768.000.000 0,62 Enka İnşaat 30.912.000.000 0,77 Turkcell 30.690.000.000 1,64 Akbank 30.212.000.000 0,56 Ereğli Demir Çelik 28.735.000.000 0,86 Türk Telekom 26.600.000.000 2,67 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,39 Ford Otosan 22.826.695.500 5,68 Tüpraş 22.512.686.080 2,12 İskenderun Demir Çelik 20.561.000.000 1,14 Yapı ve Kredi Bank. 20.103.982.056 0,48 Vakıflar Bankası 18.473.594.378 0,55 Sabancı Holding 17.955.554.593 0,55 Türk Hava Yolları 17.484.600.000 0,42 T. Halk Bankası 13.407.867.133 0,41 Koza Altın 11.490.875.000 1,87 Tofaş Oto. Fab. 11.460.000.000 3,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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