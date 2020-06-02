Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 262 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 262 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.124.626.070 1,10 Bim Mağazalar 38.283.960.000 8,18 ASELSAN 37.186.800.000 2,75 Garanti Bankası 33.852.000.000 0,62 Enka İnşaat 30.912.000.000 0,77 Turkcell 30.712.000.000 1,64 Akbank 30.056.000.000 0,56 Ereğli Demir Çelik 28.910.000.000 0,86 Türk Telekom 26.705.000.000 2,68 Ford Otosan 23.054.787.000 5,74 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,39 Tüpraş 22.374.955.520 2,11 Yapı ve Kredi Bankası 20.441.864.107 0,49 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,13 Vakıflar Bankası 18.434.538.153 0,55 Sabancı Holding 18.302.423.261 0,56 Türk Hava Yolları 17.401.800.000 0,42 Halkbank 13.383.129.371 0,41 Koza Altın 11.590.000.000 1,89 Tofaş Oto Fabrikası 11.480.000.000 3,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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