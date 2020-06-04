Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.657.164.661
|1,12
|Bim Mağazalar
|40.469.880.000
|8,65
|ASELSAN
|36.480.000.000
|2,53
|Garanti Bankası
|34.356.000.000
|0,63
|Turkcell
|31.152.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|30.632.000.000
|0,77
|Akbank
|30.368.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|26.565.000.000
|2,67
| Ford Otosan
|23.212.696.500
|5,78
| İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|21.824.033.280
|2,06
| İskenderun Demir Çelik
|20.532.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,49
|Vakıflar Bankası
|18.825.100.402
|0,56
|Sabancı Holding
|18.628.887.890
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.553.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.704.720.280
|0,42
|Anadolu Efes
|11.842.105.260
|1,01
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.830.000.000
|3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:27 Kaynak: AA
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