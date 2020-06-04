Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 277 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 277 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.581.087.719
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,95
|ASELSAN
|36.115.200.000
|2,50
|Garanti Bankası
|34.188.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.218.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|30.632.000.000
|0,77
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.785.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|26.600.000.000
|2,67
| Ford Otosan
|23.686.425.000
|5,90
| İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,39
|Tüpraş
|21.673.781.760
|2,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,49
| İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,12
|Vakıflar Bankası
|18.903.212.851
|0,56
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.374.200.000
|0,42
|Halkbank
|13.754.195.804
|0,42
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.810.000.000
|3,49
|Anadolu Efes
|11.800.657.892
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:45 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı