Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 289 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 289 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.051.908.588
|1,15
|Bim Mağazalar
|39.862.680.000
|8,52
|ASELSAN
|36.594.000.000
|2,54
|Garanti Bankası
|35.154.000.000
|0,64
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,71
|Akbank
|31.044.000.000
|0,58
|Enka İnşaat
|30.968.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|30.905.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|2,72
| Ford Otosan
|23.563.606.500
|5,87
| İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,40
|Tüpraş
|22.813.189.120
|2,15
| İskenderun Demir Çelik
|20.619.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,49
|Vakıflar Bankası
|19.254.718.876
|0,58
|Sabancı Holding
|18.526.867.693
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.636.400.000
|0,43
|Halkbank
|13.952.097.902
|0,42
|Anadolu Efes
|11.853.947.365
|1,01
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.760.000.000
|3,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:29 Kaynak: AA
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