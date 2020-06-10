Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 284 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 284 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.099.267.090
|1,10
|Bim Mağazalar
|39.134.040.000
|8,36
|ASELSAN
|36.867.600.000
|2,56
|Garanti Bankası
|34.482.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|31.416.000.000
|0,79
|Turkcell
|31.372.000.000
|1,68
|Akbank
|30.576.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,65
| Ford Otosan
|23.774.152.500
|5,92
| İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|22.199.662.080
|2,09
| İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.746.987.952
|0,56
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.539.800.000
|0,42
|T. Halk Bankası
|13.679.982.517
|0,42
|Anadolu Efes
|11.617.105.260
|0,99
| Koza Altın
|11.605.250.000
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:35 Kaynak: AA
Son Dakika Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor