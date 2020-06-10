Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 284 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 284 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.099.267.090 1,10 Bim Mağazalar 39.134.040.000 8,36 ASELSAN 36.867.600.000 2,56 Garanti Bankası 34.482.000.000 0,63 Enka İnşaat 31.416.000.000 0,79 Turkcell 31.372.000.000 1,68 Akbank 30.576.000.000 0,57 Ereğli Demir Çelik 30.205.000.000 0,90 Türk Telekom 26.355.000.000 2,65 Ford Otosan 23.774.152.500 5,92 İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,39 Tüpraş 22.199.662.080 2,09 İskenderun Demir Çelik 20.474.000.000 1,14 Yapı ve Kredi Bankası 20.272.923.082 0,48 Vakıflar Bankası 18.746.987.952 0,56 Sabancı Holding 18.404.443.458 0,56 Türk Hava Yolları 17.539.800.000 0,42 T. Halk Bankası 13.679.982.517 0,42 Anadolu Efes 11.617.105.260 0,99 Koza Altın 11.605.250.000 1,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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