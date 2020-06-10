Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 280 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 280 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.617.446.460 1,09
Bim Mağazalar 39.285.840.000 8,40
ASELSAN 36.708.000.000 2,55
Garanti Bankası 34.398.000.000 0,63
Turkcell 31.284.000.000 1,68
Enka İnşaat 31.080.000.000 0,78
Akbank 30.524.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 30.170.000.000 0,90
Türk Telekom 26.425.000.000 2,66
Ford Otosan 23.703.970.500 5,90
İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,39
Tüpraş 22.187.141.120 2,09
İskenderun Demir Çelik 20.358.000.000 1,13
Yapı ve Kredi Bankası 20.272.923.082 0,48
Vakıflar Bankası 18.746.987.952 0,56
Sabancı Holding 18.404.443.458 0,56
Türk Hava Yolları 17.484.600.000 0,42
Halkbank 13.679.982.517 0,42
Koza Altın 11.590.000.000 1,89
Anadolu Efes 11.575.657.892 0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 01:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]