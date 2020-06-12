Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 272 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 272 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.262.420.733
|1,08
|Bim Mağazalar
|38.709.000.000
|8,27
|ASELSAN
|36.844.800.000
|2,56
|Garanti Bankası
|34.146.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.196.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|31.080.000.000
|0,78
|Akbank
|30.108.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.820.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|26.250.000.000
|2,64
| Ford Otosan
|24.195.244.500
|6,02
| İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,39
|Tüpraş
|21.773.949.440
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|20.126.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.395.481.928
|0,55
|Sabancı Holding
|18.220.807.104
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.112.000.000
|0,41
|Halkbank
|13.457.342.657
|0,41
| Koza Altın
|11.620.500.000
|1,89
|Anadolu Efes
|11.368.421.050
|0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:33 Kaynak: AA
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