Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 278 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 278 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.566.728.499
|1,09
|Bim Mağazalar
|38.648.280.000
|8,26
|ASELSAN
|36.708.000.000
|2,55
|Garanti Bankası
|34.188.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.284.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|31.192.000.000
|0,78
|Akbank
|30.212.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.750.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,65
| Ford Otosan
|24.914.610.000
|6,20
| İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,40
|Tüpraş
|21.899.159.040
|2,06
| İskenderun Demir Çelik
|20.213.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,48
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,57
|Vakıflar Bankası
|18.512.650.602
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.608.800.000
|0,43
|Halkbank
|13.630.506.993
|0,41
| Koza Altın
|11.605.250.000
|1,89
|Anadolu Efes
|11.474.999.997
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:39 Kaynak: AA
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