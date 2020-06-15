Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 276 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 276 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.465.292.577
|1,09
|Bim Mağazalar
|38.830.440.000
|8,30
|ASELSAN
|36.662.400.000
|2,54
|Garanti Bankası
|33.936.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|32.144.000.000
|0,81
|Turkcell
|31.394.000.000
|1,68
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.330.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,63
| Ford Otosan
|24.458.427.000
|6,09
| İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,39
|Tüpraş
|21.673.781.760
|2,04
| İskenderun Demir Çelik
|20.068.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,47
|Sabancı Holding
|18.384.039.418
|0,56
|Vakıflar Bankası
|18.356.425.703
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.539.800.000
|0,42
|Halkbank
|13.506.818.182
|0,41
| Koza Altın
|11.864.500.000
|1,93
| Tofaş Oto Fabrikası
|11.460.000.000
|3,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:21 Kaynak: AA
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