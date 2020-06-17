Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 291 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 291 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.313.138.694
|1,08
|Bim Mağazalar
|40.409.160.000
|8,64
|ASELSAN
|36.297.600.000
|2,52
|Garanti Bankası
|34.146.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|32.648.000.000
|0,82
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,74
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.910.000.000
|0,86
|Türk Telekom
|26.915.000.000
|2,71
|Ford Otosan
|24.440.881.500
|6,08
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,39
|Tüpraş
|21.661.260.800
|2,04
|İskenderun Demir Çelik
|20.039.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,55
|Sabancı Holding
|18.302.423.261
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.167.200.000
|0,42
|Halkbank
|13.531.555.944
|0,41
|Anadolu Efes
|12.043.421.049
|1,03
|Koza Altın
|11.757.750.000
|1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:47 Kaynak: AA
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