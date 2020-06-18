Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 311 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 311 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.186.343.792
|1,08
|Bim Mağazalar
|40.834.200.000
|8,73
|ASELSAN
|37.164.000.000
|2,58
|Turkcell
|35.706.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|34.146.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|32.872.000.000
|0,82
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.190.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|2,83
| Ford Otosan
|24.265.426.500
|6,04
| İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,40
|Tüpraş
|21.773.949.440
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|20.387.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.825.100.402
|0,56
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.754.195.804
|0,42
|Anadolu Efes
|12.067.105.260
|1,03
|Şişe Cam
|11.857.500.000
|0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:37 Kaynak: AA
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