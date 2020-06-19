Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.871.036.265
|1,10
|Bim Mağazalar
|41.137.800.000
|8,79
|Turkcell
|38.280.000.000
|2,05
|ASELSAN
|37.095.600.000
|2,57
|Garanti Bankası
|34.314.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|33.152.000.000
|0,83
|Akbank
|30.420.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.330.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|2,79
| Ford Otosan
|24.528.609.000
|6,11
| İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,40
|Tüpraş
|22.086.973.440
|2,08
| İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.864.156.627
|0,56
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.976.835.664
|0,42
|Anadolu Efes
|12.090.789.470
|1,04
| Koza Altın
|11.917.875.000
|1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:31 Kaynak: AA
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