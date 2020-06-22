Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 327 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 327 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.530.369.758
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.259.240.000
|8,82
|ASELSAN
|37.050.000.000
|2,57
|Turkcell
|36.432.000.000
|1,95
|Garanti Bankası
|35.952.000.000
|0,66
|Enka İnşaat
|34.272.000.000
|0,86
|Akbank
|32.032.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|29.470.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|27.545.000.000
|2,77
| İş Bankası (C)
|24.659.835.600
|0,42
| Ford Otosan
|24.546.154.500
|6,11
|Tüpraş
|22.500.165.120
|2,12
|Vakıflar Bankası
|21.168.473.896
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.695.275.646
|0,49
| İskenderun Demir Çelik
|20.445.000.000
|1,14
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,58
|Türk Hava Yolları
|17.581.200.000
|0,43
|Halkbank
|16.030.069.930
|0,49
|Anadolu Efes
|12.434.210.523
|1,06
| Koza Altın
|12.337.250.000
|2,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:29 Kaynak: AA
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