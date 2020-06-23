Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 326 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 326 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.352.856.894
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,95
|ASELSAN
|36.662.400.000
|2,54
|Turkcell
|36.630.000.000
|1,96
|Garanti Bankası
|35.532.000.000
|0,65
|Enka İnşaat
|35.112.000.000
|0,88
|Akbank
|31.824.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|29.575.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|2,85
| Ford Otosan
|25.019.883.000
|6,23
| İş Bankası (C)
|24.524.836.500
|0,42
|Tüpraş
|22.425.039.360
|2,11
| İskenderun Demir Çelik
|20.503.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,49
|Vakıflar Bankası
|20.426.405.622
|0,61
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.319.000.000
|0,42
|Halkbank
|15.436.363.636
|0,47
|Şişe Cam
|12.532.500.000
|0,87
| Koza Altın
|12.398.250.000
|2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:47 Kaynak: AA
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