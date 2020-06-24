Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 323 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 323 milyar lira oldu.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.099.267.090 1,10
Bim Mağazalar 42.534.360.000 9,09
Aselsan 36.502.800.000 2,53
Turkcell 36.498.000.000 1,95
Garanti Bankası 35.070.000.000 0,64
Enka İnşaat 34.160.000.000 0,86
Akbank 31.460.000.000 0,58
Ereğli Demir Çelik 29.470.000.000 0,88
Türk Telekom 28.315.000.000 2,85
Ford Otosan 24.932.155.500 6,21
İş Bankası (C) 24.299.838.000 0,42
Tüpraş 22.362.434.560 2,11
İskenderun Demir Çelik 20.387.000.000 1,13
Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,48
Vakıflar Bankası 20.113.955.823 0,60
Sabancı Holding 18.608.483.851 0,57
Türk Hava Yolları 17.346.600.000 0,42
T. Halk Bankası 15.337.412.587 0,47
Koza Altın 12.588.875.000 2,05
Tofaş Oto. Fab. 12.560.000.000 3,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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