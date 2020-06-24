Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 316 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 316 milyar lira olarak hesaplandı.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.363.856.655 1,09
Bim Mağazalar 43.080.840.000 9,21
Turkcell 36.740.000.000 1,97
ASELSAN 35.910.000.000 2,49
Garanti Bankası 34.398.000.000 0,63
Enka İnşaat 33.656.000.000 0,84
Akbank 30.992.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 29.295.000.000 0,87
Türk Telekom 28.140.000.000 2,83
Ford Otosan 25.037.428.500 6,23
İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,41
Tüpraş 22.287.308.800 2,10
İskenderun Demir Çelik 20.358.000.000 1,13
Yapı ve Kredi Banksı 19.935.041.030 0,48
Vakıflar Bankası 19.840.562.249 0,59
Sabancı Holding 18.363.635.379 0,56
Türk Hava Yolları 17.112.000.000 0,41
Halkbank 15.164.248.252 0,46
Koza Altın 12.428.750.000 2,02
Şişe Cam 12.352.500.000 0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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