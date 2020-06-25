Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 316 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 316 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.642.805.441
|1,09
|Bim Mağazalar
|42.564.720.000
|9,10
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,97
|ASELSAN
|36.115.200.000
|2,50
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|34.272.000.000
|0,86
|Akbank
|30.836.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.680.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|2,80
| Ford Otosan
|24.791.791.500
|6,17
| İş Bankası (C)
|24.164.838.900
|0,41
|Tüpraş
|22.349.913.600
|2,11
| İskenderun Demir Çelik
|20.532.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,48
|Vakıflar Bankası
|20.113.955.823
|0,60
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.167.200.000
|0,42
|Halkbank
|15.683.741.259
|0,48
| Koza Altın
|12.451.625.000
|2,03
| Tofaş Oto Fabrikası
|12.360.000.000
|3,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:23 Kaynak: AA
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