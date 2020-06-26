Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 322 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 322 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.048.549.129
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.655.800.000
|9,12
|Turkcell
|36.608.000.000
|1,96
|ASELSAN
|36.069.600.000
|2,50
|Garanti Bankası
|34.776.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|34.664.000.000
|0,87
|Akbank
|30.836.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.820.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.280.000.000
|2,84
| Ford Otosan
|24.932.155.500
|6,21
| İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,41
|Tüpraş
|22.450.081.280
|2,11
| İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,17
|Vakıflar Bankası
|20.231.124.498
|0,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,48
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.305.200.000
|0,42
|Halkbank
|15.733.216.783
|0,48
| Tofaş Oto Fabrikası
|12.490.000.000
|3,69
|Arçelik
|12.413.127.126
|1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:27 Kaynak: AA
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