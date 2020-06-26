Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 319 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 319 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.175.344.031
|1,11
|Bim Mağazalar
|42.382.560.000
|9,06
|Turkcell
|36.388.000.000
|1,95
|ASELSAN
|35.841.600.000
|2,49
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|34.440.000.000
|0,86
|Akbank
|30.628.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.680.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
| Ford Otosan
|25.107.610.500
|6,25
| İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,41
|Tüpraş
|22.362.434.560
|2,11
| İskenderun Demir Çelik
|20.793.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,48
|Vakıflar Bankası
|20.035.843.373
|0,60
|Sabancı Holding
|18.608.483.851
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.208.600.000
|0,42
|Halkbank
|15.584.790.210
|0,47
| Tofaş Oto Fabrikası
|12.600.000.000
|3,72
|Anadolu Efes
|12.469.736.839
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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