Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 340 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 340 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.936.113.446
|1,13
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|8,83
|ASELSAN
|37.050.000.000
|2,57
|Turkcell
|36.278.000.000
|1,94
|Garanti Bankası
|36.036.000.000
|0,66
|Enka İnşaat
|34.776.000.000
|0,87
|Akbank
|31.876.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|30.100.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.350.000.000
|2,85
| İş Bankası (C)
|25.244.831.700
|0,43
| Ford Otosan
|25.037.428.500
|6,23
|Tüpraş
|22.512.686.080
|2,12
| İskenderun Demir Çelik
|21.547.000.000
|1,20
|Vakıflar Bankası
|20.973.192.771
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.695.275.646
|0,49
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.250.000.000
|0,42
|Halkbank
|16.178.496.503
|0,49
|Arçelik
|13.359.146.613
|1,36
|Anadolu Efes
|12.682.894.733
|1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:25 Kaynak: AA
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