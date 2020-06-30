Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 339 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 339 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.646.164.900
|1,14
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|8,83
|ASELSAN
|37.027.200.000
|2,57
|Turkcell
|36.168.000.000
|1,94
|Garanti Bankası
|35.532.000.000
|0,65
|Enka İnşaat
|34.496.000.000
|0,86
|Akbank
|31.616.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|30.030.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|2,85
| İş Bankası (C)
|25.109.832.600
|0,43
| Ford Otosan
|24.879.519.000
|6,19
|Tüpraş
|22.412.518.400
|2,11
| İskenderun Demir Çelik
|21.576.000.000
|1,20
|Vakıflar Bankası
|20.816.967.871
|0,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,49
|Sabancı Holding
|18.853.332.322
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.277.600.000
|0,42
|Halkbank
|15.856.905.594
|0,48
|Arçelik
|13.446.991.279
|1,37
| Tofaş Oto Fabrikası
|13.250.000.000
|3,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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