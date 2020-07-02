Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.758.600.583 1,12
Bim Mağazalar 40.439.520.000 8,64
ASELSAN 37.574.400.000 2,61
Turkcell 35.706.000.000 1,91
Enka İnşaat 35.504.000.000 0,89
Garanti Bankası 35.028.000.000 0,64
Akbank 31.096.000.000 0,58
Ereğli Demir Çelik 30.030.000.000 0,90
Türk Telekom 28.175.000.000 2,83
Ford Otosan 25.335.702.000 6,31
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,42
Tüpraş 22.112.015.360 2,08
İskenderun Demir Çelik 21.663.000.000 1,20
Vakıflar Bankası 20.504.518.072 0,61
Yapı ve Kredi Bankası 20.357.393.594 0,49
Sabancı Holding 18.996.160.598 0,58
Türk Hava Yolları 16.946.400.000 0,41
Halkbank 15.485.839.161 0,47
Tofaş Oto Fabrikası 13.270.000.000 3,92
Şişe Cam 13.162.500.000 0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım doldu 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
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