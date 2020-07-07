Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 368 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.783.959.563 1,12 Bim Mağazalar 42.929.040.000 9,18 Aselsan 36.913.200.000 2,56 Turkcell 36.058.000.000 1,93 Enka İnşaat 35.504.000.000 0,89 Garanti Bankası 34.986.000.000 0,64 Akbank 31.408.000.000 0,58 Ereğli Demir Çelik 29.925.000.000 0,89 Türk Telekom 28.490.000.000 2,86 Ford Otosan 26.230.522.500 6,53 İş Bankası (C) 24.344.837.700 0,42 Tüpraş 22.124.536.320 2,08 İskenderun Demir Çelik 21.518.000.000 1,20 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,49 Vakıflar Bankası 20.231.124.498 0,60 Sabancı Holding 18.771.716.165 0,57 Türk Hava Yolları 16.159.800.000 0,39 T. Halk Bankası 15.090.034.965 0,46 Şişe Cam 13.275.000.000 0,92 Anadolu Efes 13.097.368.418 1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)