Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 368 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 368 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.783.959.563
|1,12
|Bim Mağazalar
|42.929.040.000
|9,18
|Aselsan
|36.913.200.000
|2,56
|Turkcell
|36.058.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|35.504.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|34.986.000.000
|0,64
|Akbank
|31.408.000.000
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|29.925.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.490.000.000
|2,86
| Ford Otosan
|26.230.522.500
|6,53
| İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,42
|Tüpraş
|22.124.536.320
|2,08
| İskenderun Demir Çelik
|21.518.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,49
|Vakıflar Bankası
|20.231.124.498
|0,60
|Sabancı Holding
|18.771.716.165
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.159.800.000
|0,39
|T. Halk Bankası
|15.090.034.965
|0,46
|Şişe Cam
|13.275.000.000
|0,92
|Anadolu Efes
|13.097.368.418
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:35 Kaynak: AA
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