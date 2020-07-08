Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 375 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 45.747.600.822 1,15 Bim Mağazalar 43.141.560.000 9,22 Aselsan 37.186.800.000 2,58 Enka İnşaat 36.400.000.000 0,91 Turkcell 36.146.000.000 1,94 Garanti Bankası 34.524.000.000 0,63 Akbank 30.836.000.000 0,57 Ereğli Demir Çelik 30.380.000.000 0,91 Türk Telekom 29.155.000.000 2,93 Ford Otosan 26.370.886.500 6,56 İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,41 Tüpraş 22.274.787.840 2,10 İskenderun Demir Çelik 21.547.000.000 1,20 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,49 Vakıflar Bankası 20.348.293.173 0,61 Sabancı Holding 19.159.392.912 0,58 Türk Hava Yolları 15.856.200.000 0,38 T. Halk Bankası 15.436.363.636 0,47 Şişe Cam 14.647.500.000 1,01 Anadolu Efes 13.464.473.681 1,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)