Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 375 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 375 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.747.600.822
|1,15
|Bim Mağazalar
|43.141.560.000
|9,22
|Aselsan
|37.186.800.000
|2,58
|Enka İnşaat
|36.400.000.000
|0,91
|Turkcell
|36.146.000.000
|1,94
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Akbank
|30.836.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.380.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|29.155.000.000
|2,93
| Ford Otosan
|26.370.886.500
|6,56
| İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,41
|Tüpraş
|22.274.787.840
|2,10
| İskenderun Demir Çelik
|21.547.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,49
|Vakıflar Bankası
|20.348.293.173
|0,61
|Sabancı Holding
|19.159.392.912
|0,58
|Türk Hava Yolları
|15.856.200.000
|0,38
|T. Halk Bankası
|15.436.363.636
|0,47
|Şişe Cam
|14.647.500.000
|1,01
|Anadolu Efes
|13.464.473.681
|1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:43 Kaynak: AA
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