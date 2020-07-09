Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 372 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 372 milyar lira oldu.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 45.341.857.134 1,14
Bim Mağazalar 42.170.040.000 9,01
Aselsan 37.392.000.000 2,59
Turkcell 35.640.000.000 1,91
Enka İnşaat 35.616.000.000 0,89
Garanti Bankası 34.272.000.000 0,62
Ereğli Demir Çelik 30.940.000.000 0,92
Akbank 30.680.000.000 0,57
Türk Telekom 28.840.000.000 2,90
Ford Otosan 25.967.340.000 6,46
İş Bankası (C) 24.299.838.000 0,42
Tüpraş 22.162.099.200 2,09
İskenderun Demir Çelik 21.750.000.000 1,21
Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,48
Vakıflar Bankası 19.996.787.149 0,60
Sabancı Holding 19.057.372.716 0,58
Türk Hava Yolları 16.256.400.000 0,39
T. Halk Bankası 15.188.986.014 0,46
Şişe Cam 15.030.000.000 1,04
Arçelik 13.690.253.433 1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
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