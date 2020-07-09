Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 372 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 372 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.341.857.134
|1,14
|Bim Mağazalar
|42.170.040.000
|9,01
|Aselsan
|37.392.000.000
|2,59
|Turkcell
|35.640.000.000
|1,91
|Enka İnşaat
|35.616.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,62
|Ereğli Demir Çelik
|30.940.000.000
|0,92
|Akbank
|30.680.000.000
|0,57
|Türk Telekom
|28.840.000.000
|2,90
| Ford Otosan
|25.967.340.000
|6,46
| İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,42
|Tüpraş
|22.162.099.200
|2,09
| İskenderun Demir Çelik
|21.750.000.000
|1,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.996.787.149
|0,60
|Sabancı Holding
|19.057.372.716
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.256.400.000
|0,39
|T. Halk Bankası
|15.188.986.014
|0,46
|Şişe Cam
|15.030.000.000
|1,04
|Arçelik
|13.690.253.433
|1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:57 Kaynak: AA
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