Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.465.292.577
|1,09
|Bim Mağazalar
|41.380.680.000
|8,84
|Aselsan
|36.229.200.000
|2,51
|Turkcell
|35.398.000.000
|1,90
|Enka İnşaat
|33.432.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|32.802.000.000
|0,60
|Ereğli Demir Çelik
|30.100.000.000
|0,90
|Akbank
|29.900.000.000
|0,55
|Türk Telekom
|27.650.000.000
|2,78
| Ford Otosan
|25.616.430.000
|6,38
| İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,41
|Tüpraş
|21.398.320.640
|2,02
| İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,46
|Vakıflar Bankası
|19.020.381.526
|0,57
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.325.400.000
|0,39
|T. Halk Bankası
|14.595.279.720
|0,44
|Şişe Cam
|13.770.000.000
|0,95
|Arçelik
|13.345.632.049
|1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:01 Kaynak: AA
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