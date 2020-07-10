Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.465.292.577 1,09
Bim Mağazalar 41.380.680.000 8,84
Aselsan 36.229.200.000 2,51
Turkcell 35.398.000.000 1,90
Enka İnşaat 33.432.000.000 0,84
Garanti Bankası 32.802.000.000 0,60
Ereğli Demir Çelik 30.100.000.000 0,90
Akbank 29.900.000.000 0,55
Türk Telekom 27.650.000.000 2,78
Ford Otosan 25.616.430.000 6,38
İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,41
Tüpraş 21.398.320.640 2,02
İskenderun Demir Çelik 20.851.000.000 1,16
Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,46
Vakıflar Bankası 19.020.381.526 0,57
Sabancı Holding 18.567.675.772 0,57
Türk Hava Yolları 16.325.400.000 0,39
T. Halk Bankası 14.595.279.720 0,44
Şişe Cam 13.770.000.000 0,95
Arçelik 13.345.632.049 1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
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Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
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