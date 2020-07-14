Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 363 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 363 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.251.420.973
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|9,21
|Aselsan
|36.571.200.000
|2,54
|Turkcell
|35.508.000.000
|1,90
|Enka İnşaat
|34.160.000.000
|0,86
|Garanti Bankası
|33.096.000.000
|0,60
|Ereğli Demir Çelik
|31.045.000.000
|0,93
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|2,83
| Ford Otosan
|26.265.613.500
|6,54
| İş Bankası (C)
|23.804.841.300
|0,41
|Tüpraş
|21.586.135.040
|2,03
| İskenderun Demir Çelik
|21.460.000.000
|1,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.935.041.030
|0,48
|Sabancı Holding
|19.424.645.423
|0,59
|Vakıflar Bankası
|19.137.550.201
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.284.000.000
|0,39
|T. Halk Bankası
|14.669.493.007
|0,45
|Şişe Cam
|14.152.500.000
|0,98
|Arçelik
|14.055.146.664
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:03 Kaynak: AA
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