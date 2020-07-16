Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 381 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 381 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.555.728.739
|1,12
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|9,12
|Aselsan
|36.958.800.000
|2,56
|Turkcell
|35.838.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|35.000.000.000
|0,88
|Garanti Bankası
|33.726.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|31.640.000.000
|0,94
|Akbank
|30.628.000.000
|0,57
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
| Ford Otosan
|26.897.251.500
|6,70
| İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,42
|Tüpraş
|21.786.470.400
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|21.576.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,49
|Vakıflar Bankası
|19.879.618.474
|0,59
|Sabancı Holding
|19.506.261.580
|0,59
|Türk Hava Yolları
|16.808.400.000
|0,41
|T. Halk Bankası
|15.312.674.825
|0,47
|Arçelik
|14.325.437.946
|1,46
|Şişe Cam
|14.310.000.000
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:55 Kaynak: AA
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