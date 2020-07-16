Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 380 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 380 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.682.523.641
|1,12
|Bim Mağazalar
|43.050.480.000
|9,20
|Aselsan
|37.802.400.000
|2,62
|Enka İnşaat
|35.616.000.000
|0,89
|Turkcell
|35.574.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|33.516.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|31.430.000.000
|0,94
|Akbank
|30.472.000.000
|0,57
|Türk Telekom
|28.105.000.000
|2,83
| Ford Otosan
|27.528.889.500
|6,85
| İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,41
|Tüpraş
|21.773.949.440
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|21.431.000.000
|1,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.528.112.450
|0,58
|Sabancı Holding
|19.179.796.951
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.491.000.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|15.090.034.965
|0,46
|Arçelik
|14.163.263.177
|1,44
|Şişe Cam
|13.927.500.000
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:01 Kaynak: AA
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