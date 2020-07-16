Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 380 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 380 milyar lira olarak hesaplandı.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 44.682.523.641 1,12
Bim Mağazalar 43.050.480.000 9,20
Aselsan 37.802.400.000 2,62
Enka İnşaat 35.616.000.000 0,89
Turkcell 35.574.000.000 1,91
Garanti Bankası 33.516.000.000 0,61
Ereğli Demir Çelik 31.430.000.000 0,94
Akbank 30.472.000.000 0,57
Türk Telekom 28.105.000.000 2,83
Ford Otosan 27.528.889.500 6,85
İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,41
Tüpraş 21.773.949.440 2,05
İskenderun Demir Çelik 21.431.000.000 1,19
Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,48
Vakıflar Bankası 19.528.112.450 0,58
Sabancı Holding 19.179.796.951 0,58
Türk Hava Yolları 16.491.000.000 0,40
T. Halk Bankası 15.090.034.965 0,46
Arçelik 14.163.263.177 1,44
Şişe Cam 13.927.500.000 0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
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