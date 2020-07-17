Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 387 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 387 milyar lira olarak hesaplandı.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.707.882.622 1,12
Bim Mağazalar 43.020.120.000 9,19
Aselsan 37.118.400.000 2,57
Turkcell 35.596.000.000 1,91
Enka İnşaat 35.336.000.000 0,89
Garanti Bankası 33.306.000.000 0,61
Ereğli Demir Çelik 30.450.000.000 0,91
Akbank 30.264.000.000 0,56
Türk Telekom 29.120.000.000 2,93
Ford Otosan 27.897.345.000 6,94
İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,41
Tüpraş 21.736.386.560 2,05
İskenderun Demir Çelik 21.315.000.000 1,19
Yapı ve Kredi Bank. 19.850.570.517 0,47
Vakıflar Bankası 19.489.056.225 0,58
Sabancı Holding 19.281.817.148 0,59
Türk Hava Yolları 16.463.400.000 0,40
T. Halk Bankası 14.892.132.867 0,45
Arçelik 14.379.496.202 1,46
Şişe Cam 13.950.000.000 0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
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23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
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