Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 422 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 422 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.215.062.231
|1,13
|Bim Mağazalar
|43.809.480.000
|9,36
|ASELSAN
|37.870.800.000
|2,63
|Enka İnşaat
|37.744.000.000
|0,95
|Turkcell
|36.586.000.000
|1,96
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|Akbank
|30.472.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.840.000.000
|2,90
| Ford Otosan
|27.651.708.000
|6,88
| İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,41
|Tüpraş
|21.811.512.320
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|21.228.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.762.449.799
|0,59
|Sabancı Holding
|19.322.625.227
|0,59
|Türk Hava Yolları
|16.504.800.000
|0,40
|Halkbank
|14.966.346.154
|0,45
|Şişe Cam
|14.535.000.000
|1,01
|Arçelik
|14.365.981.638
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:29 Kaynak: AA
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