Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 433 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 433 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.124.626.070
|1,10
|Bim Mağazalar
|43.111.200.000
|9,21
|ASELSAN
|38.463.600.000
|2,67
|Enka İnşaat
|35.560.000.000
|0,89
|Turkcell
|35.464.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|0,61
|Akbank
|30.212.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.190.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|28.455.000.000
|2,86
| Ford Otosan
|27.335.889.000
|6,80
| İş Bankası (C)
|23.984.840.100
|0,41
|Tüpraş
|21.673.781.760
|2,04
| İskenderun Demir Çelik
|20.822.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.293.775.100
|0,58
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.159.800.000
|0,39
|Halkbank
|14.570.541.958
|0,44
|Arçelik
|14.298.408.818
|1,46
|Şişe Cam
|14.107.500.000
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:39 Kaynak: AA
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