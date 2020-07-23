Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 469 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.581.087.719
|1,12
|Bim Mağazalar
|44.447.040.000
|9,50
|ASELSAN
|40.059.600.000
|2,78
|Enka İnşaat
|36.288.000.000
|0,91
|Turkcell
|35.508.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|0,61
|Akbank
|30.160.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.260.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|28.385.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|27.476.253.000
|6,84
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,41
|Tüpraş
|21.974.284.800
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|20.764.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.254.718.876
|0,58
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.325.400.000
|0,39
|Arçelik
|14.636.272.920
|1,37
|Halkbank
|14.570.541.958
|0,44
|Şişe Cam
|14.175.000.000
|0,98