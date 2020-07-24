Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 498 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 498 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|44.841.720.000
|9,58
|Koç Holding
|44.251.420.973
|1,11
|ASELSAN
|39.991.200.000
|2,77
|Enka İnşaat
|36.120.000.000
|0,91
|Turkcell
|35.332.000.000
|1,89
|Garanti Bankası
|33.222.000.000
|0,61
|Akbank
|30.056.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.295.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|28.140.000.000
|2,83
| Ford Otosan
|27.195.525.000
|6,77
| İş Bankası (C)
|23.804.841.300
|0,41
|Tüpraş
|21.874.117.120
|2,06
| İskenderun Demir Çelik
|20.764.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.059.437.751
|0,57
|Sabancı Holding
|18.628.887.890
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.201.200.000
|0,39
|Arçelik
|14.933.593.331
|1,39
|Şişe Cam
|14.535.000.000
|1,01
|Halkbank
|14.471.590.909
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:47
Kaynak: AA
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