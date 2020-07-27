Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 539 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 539 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|45.540.000.000
|9,73
|Koç Holding
|44.428.933.836
|1,11
|ASELSAN
|40.219.200.000
|2,79
|Enka İnşaat
|36.512.000.000
|0,92
|Turkcell
|35.508.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|33.222.000.000
|0,61
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.400.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
| Ford Otosan
|27.318.343.500
|6,80
| İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,41
|Tüpraş
|22.086.973.440
|2,08
| İskenderun Demir Çelik
|20.822.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.020.381.526
|0,57
|Sabancı Holding
|18.608.483.851
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.284.000.000
|0,39
|Arçelik
|15.055.224.407
|1,40
|Şişe Cam
|14.400.000.000
|1,00
|Halkbank
|14.323.164.336
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:29
Kaynak: AA
Son Dakika Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi. Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak