Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 45.175.680.000 9,66 Koç Holding 43.769.600.343 1,10 ASELSAN 43.114.800.000 2,99 Enka İnşaat 35.840.000.000 0,90 Turkcell 34.694.000.000 1,86 Garanti Bankası 32.172.000.000 0,59 Akbank 29.432.000.000 0,55 Ereğli Demir Çelik 29.330.000.000 0,88 Ford Otosan 28.739.529.000 7,15 Türk Telekom 27.930.000.000 2,81 İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,40 Tüpraş 21.698.823.680 2,04 İskenderun Demir Çelik 20.561.000.000 1,14 Yapı ve Kredi Bankası 19.681.629.492 0,47 Vakıflar Bankası 18.317.369.478 0,55 Sabancı Holding 18.261.615.182 0,56 Türk Hava Yolları 15.759.600.000 0,38 Arçelik 15.176.855.484 1,42 Şişe Cam 14.062.500.000 0,97 Halkbank 13.902.622.378 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)