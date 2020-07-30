Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 552 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 552 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.384.440.000
|9,27
|Koç Holding
|41.005.471.469
|1,03
|ASELSAN
|40.196.400.000
|2,79
|Enka İnşaat
|36.344.000.000
|0,91
|Turkcell
|32.692.000.000
|1,75
|Garanti Bankası
|29.484.000.000
|0,51
| Ford Otosan
|29.125.530.000
|7,02
|Akbank
|27.248.000.000
|0,47
|Ereğli Demir Çelik
|26.740.000.000
|0,80
|Türk Telekom
|25.340.000.000
|2,55
| İş Bankası (C)
|21.599.856.000
|0,37
|Tüpraş
|20.672.104.960
|1,95
| İskenderun Demir Çelik
|19.604.000.000
|1,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Vakıflar Bankası
|17.575.301.205
|0,53
|Sabancı Holding
|17.098.584.942
|0,52
|Arçelik
|15.595.806.971
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14.752.200.000
|0,36
|Halkbank
|13.655.244.755
|0,41
| Koza Altın
|13.183.625.000
|2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:43
Kaynak: AA
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