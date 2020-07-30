Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 552 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 43.384.440.000 9,27 Koç Holding 41.005.471.469 1,03 ASELSAN 40.196.400.000 2,79 Enka İnşaat 36.344.000.000 0,91 Turkcell 32.692.000.000 1,75 Garanti Bankası 29.484.000.000 0,51 Ford Otosan 29.125.530.000 7,02 Akbank 27.248.000.000 0,47 Ereğli Demir Çelik 26.740.000.000 0,80 Türk Telekom 25.340.000.000 2,55 İş Bankası (C) 21.599.856.000 0,37 Tüpraş 20.672.104.960 1,95 İskenderun Demir Çelik 19.604.000.000 1,09 Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41 Vakıflar Bankası 17.575.301.205 0,53 Sabancı Holding 17.098.584.942 0,52 Arçelik 15.595.806.971 1,45 Türk Hava Yolları 14.752.200.000 0,36 Halkbank 13.655.244.755 0,41 Koza Altın 13.183.625.000 2,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)