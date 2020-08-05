Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 441 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 441 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|40.675.804.722
|1,02
|ASELSAN
|39.102.000.000
|2,71
|Bim Mağazalar
|38.648.280.000
|8,26
|Enka İnşaat
|34.664.000.000
|0,87
|Turkcell
|32.868.000.000
|1,76
| Ford Otosan
|28.686.892.500
|6,91
|Garanti Bankası
|28.686.000.000
|0,49
|Ereğli Demir Çelik
|28.245.000.000
|0,84
|Akbank
|26.416.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.340.000.000
|2,55
| İş Bankası (C)
|21.284.858.100
|0,36
|Tüpraş
|20.096.140.800
|1,89
| İskenderun Demir Çelik
|19.546.000.000
|1,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,40
|Vakıflar Bankası
|17.067.570.281
|0,51
|Sabancı Holding
|16.710.908.195
|0,51
|Arçelik
|15.176.855.484
|1,42
|Türk Hava Yolları
|15.028.200.000
|0,36
|Şişe Cam
|13.860.000.000
|0,91
|Halkbank
|13.209.965.035
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:31
Kaynak: AA
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